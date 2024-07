Pd | Guerini ' costruire coalizione per il governo non solo contro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Abbiamo certamente il dovere di essere aperti e di unire, come giustamente ha detto la segretaria, ma soprattutto dobbiamo essere impegnati non auna risposta emergenziale ma una risposta per il Paese". Così, a quanto si apprende, Lorenzonel suo intervento durante la Direzione nazionale del Partito democratico. "Il difficile arriva adesso: un conto èuna, tutt'altra sfida èunaper il-ha proseguito il presidente del Copasir-. Ho apprezzato la relazione della Segretaria e in particolare i passaggi sulle elezioni francesi e britanniche. Nel nostro dibattito pubblico nazionale, anche e soprattutto fuori da noi, inviterei ad evitare di 'italianizzare' quei risultati, attardandoci in caricature tra riformisti e sinistra o in letture che riguardano scelte emergenziali come in Francia che guardiamo certamente con attenzione ma che non possiamo assumere come esempio per l'Italia".