Pd | Braga ' mobilitazione per difendere il Paese dalla destra distruttiva'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Ha ragione Elly Schlein, non fermiamoci agli ottimi risultati di queste elezioni. C'è bisogno di una forteper raggiungere i luoghi del non voto, per la sanità pubblica e il lavoro dignitoso, perildai progetti distruttivi della". Lo ha scritto su X Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei deputati commentando i lavori della Direzione del Partito democratico.