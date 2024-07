Pd | Bonaccini ‘la destra si può battere anche se il vento per loro è ancora forte’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 5 lug (Adnkronos) – "E? stato un risultato quello delle elezioni europee importante, inatteso nella dimensione per molti, corroboratoda una forte affermazione in tantissimi comuni al voto, al nord come al sud, nei capoluoghi come in tanti comuni piccoli e medi. Comuni nei quali si è riusciti a costruire coalizioni larghe, plurali, civiche, spesso tenendo insieme persino moderati e M5s. Dimostrando dunque che lasi puòin un momento in cui ildiin Italia e in Europa èforte". Lo ha detto Stefanonel suo interalla Direzione del Pd.