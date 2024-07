Partecipava a un centro estivo | bimba trovata esanime in piscina

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lotta tra la vita e la morte la bambina di sei anni che ieri pomeriggio ha perso i sensi mentre faceva il bagno nelladi Sesta Godano (La Spezia) in val di Vara. La piccola è in condizioni definite gravissime dai sanitari del Gaslini e si trova ricoverata in terapia intensiva con a fianco i genitori ed il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas, che vuole fare sentire la vicinanza dell’intera.