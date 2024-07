Parigi2024 | Tiro con l' Arco Malagò Abbiamo grandi aspettative

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nespoli "Non ci accontenteremo, in Francia per vincere" ROMA - "Ilcon l'è tornato prepotentemente protagonista nel mondo a cinque cerchi, conosco benissimo l'impegno della Federazione e dei tecnici., per fare qualcosa in più rispetto a Tokyobisogno dell .