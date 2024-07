Palermo donna cade per una buca e perde tre denti

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di venerdì 5 luglio 2024), via Eugenio l’Emiro. Mentre in città cominciano a intravedersi i primi lavori di manutenzione stradale, dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, i marciapiedi sembrano completamente dimenticati. Lo dimostra l’incidente occorso ieri intorno alle 15 a Maria Giuseppa Scaglione, 78enne residente in zona, caduta rovinosamente a causa di una voragine proprio sul marciapiede di via (Monrealelive.it) .