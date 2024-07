Pacchetto Sicurezza Antonazzo Siap | Finalmente norme incisive a tutela delle Forze dell’Ordine

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tarantini Time Quotidiano “Dopo tantissimi anni di tagli scellerati, stato di abbandono e scontro tra ledi polizia e dopo i tanti interventi fatti dal nostro segretario generale Giuseppe Tiani, assistiamoa undipiùdi polizia”.E’ quanto dichiara Pasquale, segretario generale provinciale di Taranto del sindacato di Polizia, a margine della conferenza durante la quale i deputati di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano, Augusta Montaruli e Dario Iaia, hanno illustrato il lavoro del Governo Meloni adi polizia.“La strada da fare è ancora tanta – dice– ma siamo sulla giusta via. Occorrerebbe però – osserva – accostare allalegale anche lasanitaria in caso di infortunio in servizio.