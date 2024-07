Orban vuole andare in missione di pace a Mosca Michel | “Non rappresenta l’Ue non ha nessun mandato”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Non possiamo sederci e aspettare che la guerra finisca miracolosamente", ha detto Viktor, parlando di una suadiche potrebbe presto portarlo a. "Non ha alcun mandato per negoziare con la Russia per parte dell'Ue", ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles. .