(Di venerdì 5 luglio 2024) Il premier ungherese Viktora Mosca da Vladimirin quella che lui definisce "unadi". Non ha unto Ue, non lo fa a nome dell'Ue ma presiede il semestre di turno del Consiglio Ue, un ruolo super partes che dovrebbe rappresentare tutti i Ventisette. La visita, che segue quella a Kiev, doveha portato le sue opinioni politiche, è stata la miccia che ha scatenato l'ira delle istituzioni Ue e di tutti i leader europei. Dopo l'attacco di giovedì del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, oggi è intervenuta la presidente della Comeuropea Ursula von der: "L'appeasement non fermerà. Solo l'unità e la determinazione apriranno la strada verso unaglobale, giusta e duratura in Ucraina".