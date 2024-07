Orban da Putin attacca Bruxelles | Non si ottiene la pace da una poltrona

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 5 luglio 2024) Viktorè a Mosca per parlare della guerra in Ucraina con Vladimir. Il premier ungherese ha tirato dritto per la sua strada e non si è fermato nemmeno davanti alla furia dei vertici dell'Unione europea, che hanno condannato la trasferta in Russia del leader magiaro perché dal primo.