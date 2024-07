Omicidio Bozzoli | rientrano in Italia la compagna e il figlio Giacomo resta latitante Il suocero | Costituisciti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si sono divisi i destini didellae del. Sono ore cruciali queste in merito alla scomparsa dida lunedì dopo esser stato condannato in via definitiva l’ergastolo perdello zio Mario. Secondo le ultimissime ricostruzioni, lae ilstanno rientrando in treno dalla Spagna dopo che la famiglia ha trascorso 10 giorni,.