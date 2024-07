Obesità cambiano i criteri per diagnosi e cura della malattia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nuove indicazioni europee: "Oggi troppi pazienti sono esclusi dal trattamento, valutare farmaci anche con un indice di massa corporea minore di 30" Bmi addio, o quasi. Non basterà più l'indice di massa corporea per stabilire se una persona soffre die per decidere comerla. La definizione attuale, che considera un paziente 'obeso' se .