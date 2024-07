Nuovo stop a Mirafiori dal 15 luglio al 25 agosto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le Carrozzerie disi fermeranno dal 15al 25: prima della pausa estiva ci sarà infatti nuova cassa integrazione dai 15al 4. Lo ha comunicato Stellantis ai delegati sindacali come riferisce la Fiom Cgil. "Non ci aspettavamo nulla di diverso - commentano Edi Lazzi segretario generale della Fiom Cgil di Torino e Gianni Mannori responsabile Fiom per- e quindi non c'è da stupirsi che un altro lungo periodo disia stato comunicato, nonostante gli incentivi, i quali diciamo da sempre che non sarebbero serviti senza avere modelli nuovi da produrre". .