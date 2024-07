Nuovo asilo a Sant' Anna sono partiti i lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Cascina, 5 luglio 2024 -per la realizzazione delnido a, in piazza Nilde Jotti. Una struttura che andrà a completare l’offerta formativa per i più piccoli con la vicinissima scuola materna proprio dall’altro lato della strada. “Prosegue l’apertura dei cantieri basati su finanziamenti PNRR – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. È il segno di quanto vale l’Europa nella vita di tutti i cittadini italiani, anche se non sempre è compreso nella giusta misura. Il finanziamento per il nido didà la possibilità di realizzare un polo scolastico che accompagna i bimbi dalla nascita alla conclusione della scuola primaria. In un’area che, come amministrazione comunale, abbiamo già ampiamente riqualificato.