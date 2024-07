Napoli-Buongiorno gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ile Alessandro: di seguito glitratti dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. Alessandroda Antonio Conte: il difensore del Torino ha infatti detto sì al club partenopeo, nonostante il tentativo di inserimento dell’Inter. E’ questo l’esito dell’incontro conclusosi in nottata tra il direttore sportivo delGiovanni Manna e l’agente del giocatore Beppe Riso: a questo punto mancano solo gli ultimi dettagli contrattuali per arrivare alle firme. Non solo il, perché nella giornata di ieri Nella giornata di ieri, ricordiamolo, c’era stato il forte interessamento dell’Inter, che aveva però chiesto al giocatore di prendere tempo perché costretta prima a operare in uscita.ieri sera ha cenato con il suo agente, confrontandosi proprio su questo tema, se andare subito alla corte di Antonio Conte o aspettare il via libera dei campioni d’Italia di Simone Inzaghi.