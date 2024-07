Multa ' salata' per un venditore abusivo a Lido Adriano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024)(Ravenna), 5 luglio 2024 – Gli è stata sequestrata la merce nonché comminata una sanzione amministrativa pari a ben 5.164 euro. Stiamo parlando dell’uomo originario del Senegal, sorpreso questa mattina (venerdì) gli agenti della Polizia Locale di Ravenna hanno sorpreso a vendere abusivamente bigiotteria in spiaggia a. La merce, consistente in oltre 60 pezzi tra bandane, braccialetti e collane, per un valore approssimativo che ammonta ad oltre 500 euro, è stata come detto sottoposta a sequestro ai fini della confisca, mentre per il cittadino africano, oltre al suddetto verbale, è scattato l’ordine di allontanamento. Gli agenti coinvolti nel controllo sono stati assunti da un circa un mese con risorse economiche del Ministero dell’Interno insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il ‘potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana’, più precisamente per ‘la prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale in spiaggia’.