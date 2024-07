MotoGP pre-qualifiche Germania 2024 | attenti a Vinales e all’Aprilia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Massima attenzione, in questo weekend, alla verve dimostrata prepotentemente da Mavericke l'Aprilia. Il binomio, infatti, si è nuovamente ripetuto ad altissimi livelli portando lo spagnolo al comando delle pre-dicorse in: è la moto nera di Noale a staccare il miglior tempo nella seconda sessione di prove del Sachsenring portando pepe al sabato di domani. Secondo posto per Jorge Martin di Pramac Racing, mentre al terzo posto si è posizionato Miguel Oliveira su Trackhouse. Quinto Francesco Bagnaia su Ducati, brutta caduta (senza troppe conseguenze) per Marc Marquez di Gresini Racing., pre-: tutti i tempi della prova (Credit foto – pagina Facebook Pramac Racing) 1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing 2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing 3 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing 4 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing 5 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team 6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team D 7 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing 8 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team 10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing 13 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing 14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha 15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 19 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team 20 87 Remy GARDNER AUS Monster Energy Yamaha 21 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 22 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA