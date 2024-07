MotoGP oggi in tv GP Germania 2024 | orari prove libere streaming programma 5 luglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024), venerdì 5, primo giorno didel GP di, round del Motomondiale. Sulla pista del Sachsenring, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del weekend. Un circuito molto particolare, assai tortuoso e con la predominanza delle curve a sinistra. LA DIRETTA LIVE DELLEDIALLE 10.45 E ALLE 15.00 Ducati e Francesco Bagnaia arrivano all’appuntamento tedesco dopo i trionfi del Mugello e di Assen e le motivazioni sono quelle di confermarsi anche in un contesto che non è semplicissimo per lo stile di guida di Pecco. Tuttavia, l’obiettivo sarà quello di confermarsi, puntando ad accorciare ancor di più le distanze dallo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), leader del campionato con 10 lunghezze di margine sul piemontese.