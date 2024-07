MotoGP Jorge Martin | Venerdì molto positivo I rivali non mancano ma voglio vincere come nel 2023

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024)ha concluso con un solido secondo posto le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Sachsenring, con temperature fresche per atmosfera e asfalto, abbiamo assistito ad un turno nel quale le cadute (soprattutto alla temibile “Waterfalle”) l’hanno fatta da padrone. Il leader della classifica generale ha saputo tenersi lontano dai guai. Il miglior tempo porta la firma di un sensazionale Maverick Vinales in 1:19.622 con ben 340 millesimi di vantaggio proprio su “ator” e 362 su Miguel Oliveira. Quarta posizione per Alex Marquez a 407, quinta per Francesco Bagnaia a 439 mentre è sesto, nonostante caduta, Enea Bastianini a 463. Settimo Franco Morbidelli a 464 millesimi, ottavo Pedro Acosta a 520 davanti a Fabio Di Giannantonio a 658 e Brad Binder, che completa la top10, a 662.