Misericordia e MID fanno rete con il progetto Non ti lascio solo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’arrivo dell’estate ladi Avellino, in collaborazione con il M.I.D. CAMPANIA, lancia il“NON TI”, rivolto a tutte le persone in anziane e disabili in grossa difficoltà, prive di assistenza familiare e nell’impossibilità di uscire di casa. Ilpotrà fare da ponte con il protocollo d’intesa già sottoscritto fra Federazione Campania Misericordie e M.I.D. Campania per rafforzare ladi comunicazione fra la realtà del volontariato e il mondo della disabilità, per venire incontro alle esigenze della popolazione anziana e disabile, soprattutto in situazioni di emergenza come il caldo torrido. I nostri volontari saranno a disposizione per : -servizio spesa e acquisto farmaci -una voce amica -eall’occorrenza.