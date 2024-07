Minacce a Travaglio e Lucarelli Chico Forti dal carcere | Smentisco nel modo più assoluto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) È «caduto dalle nuvole» Enrico “, condannato all’ergastolo per omicidio 24 anni fa in Florida e tornato in Italia a maggio dopo che gli Stati Uniti e il governo Meloni hanno concordato l’estradizione, quando questa mattina ha saputo che la Procura di Verona ha aperto un fascicolo a modello 45, senza indagati né reati ipotizzati, per quanto riferito da un compagno di. Il recluso ha raccontato al Garante dei detenuti chegli avrebbe chiesto di «mettere a tacere» Marco, Selvaggiae una terza persona in cambio di «futuri favori» quando sarà libero e potrebbe essere candidato con il centrodestra. Il detenuto che ha avvertito il Garante si trova indal marzo 2023 per una misura cautelare del tribunale di Torino.