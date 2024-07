Mi faceva schifo il brand | Tony Effe ha rifiutato la proposta di 150mila euro per un adv su Instagram C’è chi ancora dice no per fortuna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) “C’è chino”, canta Vasco e percosì., che sta avendo un grande successo in radio e in streaming con “Gaia” e il tormentone “Sesso e Samba”, hauna lauta. Il caso è venuto fuori nella rubrica di Nicolò De Devitiis “Vite spericolaterealizzata” a “Le Iene”. Nelle immagini c’è uno scambio di opinioni tra il rapper e il manager: “Ci hanno chiesto un post e due storie durante l’evento,circa“.risponde senza pensarci su nemmeno un secondo: “Non mi va di fare queste cose, te lo avevo già detto. Mi fa pureil”. Nonostante il manager abbia provato a sfondare il muro della diffidenza del suo assistito (“però mettiamoci nei panni pure, cioè: sganciano! Dai, ragioniamoci!”),ha ribaltato di nuovo il tentativo: “No, non voglio farlo, lascia stare.