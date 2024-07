Max Pezzali riempie gli stadi ma si sente un po’ boomer | I social? Tornerei agli sms a pagamento

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Maxstando glicon il suo tour Max Forever. Già 400 mila spettatori, tra cui padri, figli e nonni: «Diciamo che non è solo il fatto generazionale. È che li vedo, stanno insieme per una cosa sola, in questo caso il concerto. Non gli succede più con nient’altro: ognuno, a seconda dell’età, ha la sua playlist, le sue serie tv che segue da solo, le sue chat sul telefono. Per una volta in famiglia si guardano negli occhi e dicono: dai, andiamo al concerto insieme», dice in un’intervista a Repubblica. Gli Anni Novantadice che negli Anni Novanta «c’erano anche grandi speranze, il Muro caduto, mi ricordo a Palermo una immensa manifestazione contro la mafia con dentro giovani e meno giovani. C’era uno zeitgeist».