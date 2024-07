Marta Cavalli investita mentre si allenava | per la campionessa italiana problemi a collo e schiena

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2024), ciclista della FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope è statada un'autosi stava allenando vicino alle strade di casa, nel cremonese. Lasu strada e su pista è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti: non ha mai perso conoscenza anche se accusava dolori ale alla. .