Mario Sechi | Le menzogne dei Dem da Joe Biden fino a Mattarella

(Di venerdì 5 luglio 2024) Cari lettori, qui sopra potete ammirare l'ultima (formidabile) copertina dell'Economist. Il settimanale britannico riassume così la grave e straordinaria condizione degli Stati Uniti d'America, il seal, lo stemma del Presidente piazzato su un deambulatore, e il titolo No Way to Runa Country, non è il modo di governare un Paese. Il servizio all'interno è ancora più diretto, nel caso qualche anima bella abbia dei dubbi sull'oggetto e soprattutto il soggetto: “Il presidente e il suo partito si presentano come i salvatori della democrazia. Le loro azioni dicono il contrario”. Si parla di Joe, di cui anche l'Economist (insieme al New York Times e a tutta la smemorata famiglia dei media democratici) chiede il ritiro dalla corsa per la Casa Bianca dopo il disastroso dibattito con Donald.