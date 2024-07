Malpensa intitolato a Berlusconi c' è l' ok Annuncio Salvini | fregati Beppe Sala e Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) L'aeroporto disarà prestoa Silvio: lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, dal palco del "Forum in masseria" di Bruno Vespa e Comin and Partners a Manduria, spiegando che l'Enac ha già dato il suo via libera. Un colpo di scena in una querelle che da settimane teneva banco in Lombardia e in particolar modo a Milano. A metà giugno lo stesso, vicepremier e leader della Lega, aveva scritto all'Ente nazionale aviazione civile, per chiedere che l'aeroporto milanese di Linate venisse dedicato al fondatore di Forza Italia e quattro volte premier, come già proposto all'indomani della sua morte il 12 giugno del 2023. Immediato e netto il "no" opposto dal sindaco di Milano, che guida una giunta a trazione Pd: "Io difendo senz'altro la regola dei dieci anni - aveva ribadito il primo cittadino, dopo che il Consiglio comunale aveva bocciato la mozione di Forza Italia che proponeva di intitolare un luogo pubblico all'ex premier -.