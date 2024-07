Malore in spiaggia morto un sessantenne a Petacciato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un uomo di 60 anni di Roma ènel pomeriggio sulladi(Campobasso), probabilmente per unmentre faceva il bagno in mare. A trovarlo sulla battigia in un tratto dilibera, ormai senza vita, sono stati alcuni amici che hanno chiamato i soccorsi. Subito è arrivato un bagnino di un vicino stabilimento balneare e poco dopo è intervenuto il personale del 118 Molise, ma purtroppo per l'uomo non c'era ormai nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e la Capitaneria di porto. Il pm ha disposto l'ispezione cadaverica.