Malattia di Crohn Amici onlus | Necessario promuovere campagne di informazione sulla nutrizione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - “I principali dubbi e le domande che i malati disi pongono riguardano sicuramente quali cibi possono assumere e quali possono evitare”. Ci sono infatti “cibi con un'azione pro-infiammatoria ed èindividuarli, selezionarli e non assumerli”. Inoltre, questi pazienti “non ricevono informazioni corrette, basate su evidenze scientifiche”. Lo ha detto Mara Pellizzari, presidente Associazione malattie infiammatorie croniche dell'intestino,, commentando la campagna di sensibilizzazione ‘viviamo', promossa da Nestlé Health Science in collaborazione con la stessa associazione, che ha l'obiettivo di far luce sui bisogni e l'impatto delladi- che colpisce circa 200 mila italiani, con un picco tra i 20 e 30 anni - sui diversi aspetti della vita quotidiana, sia a livello fisico che psicologico, con focus sull'aspetto centrale della