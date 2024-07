Malattia del bacio virologo | 80% adulti ha avuto contatti con virus

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "La mononucleosi o 'del' è causata nella maggior parte dei casi dalEpstein-Barr (Ebv), più raro il Citomegalo(Cmv). L'80% degliha gli anticorpi per l'Ebv, lo troviamo nella saliva di soggettiche non sono consapevoli di averlo. E' ribattezzata ladelproprio perché i neonati prendono l'infezione daldi un adulto, da qui la raccomandazione delle mamme di non baciare i bebè sulla bocca, ma l'Ebv si trova in tutti gli oggetti dove si posa la saliva, dai giochini che i neonati si mettono in bocca alle posate". Lo spiega all'Adnkronos Salute ilMauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia, alla vigilia del 6 luglio, Giornata internazionale che celebra il