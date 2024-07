M O incontro Hezbollah-Hamas su Gaza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 luglio 2024) 11.00 Il leader libanese di,Nasrallah, ha incontrato una delegazione diguidata da Al-Hayya, il vice di Sinwar. Lo riferisce la tv libanese "al-Manar". Al centro dei colloqui gli ultimi sviluppi nella Striscia di,"in particolare i fronti di sostegno in Libano, Yemen e Iraq" e "i negoziati in corso questi giorni" e "le proposte per fermare l'aggressione israeliana contro il popolo palestinese".