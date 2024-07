L’urlo di Paolini! Domina Andreescu e vola agli ottavi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Jasminenon sba, batte Biancae con autoritario 7-6 (4) 6-1 in un’ora e 31’ si guadagna glidi finale di Wimbledon (e diventa la prima italiana a raggiungere glinei primi 3 Slam della stagione), un’altra delle sue prime volte di questo straordinario 2024. La canadese 24enne è la numero 176 del mondo ma anche una delle 7 giocatrici del tabellone femminile non testa di serie ad aver vinto uno Slam in carriera (US Open 2019). Al coperto del Campo 1 col tetto chiuso a causa della pioggia,si aggiudica il primo set e travolge l’avvesaria nel secondo, in un crescendo di precisione e forza. Al quarto turno la 28enne azzurra se la vedrà con la vincente della sfida tra l’ucraina Kostyuk e la statunitense Keys.