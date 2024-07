L’ultima partita di Kroos | le lacrime dopo Spagna-Germania | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ladei quarti di finale di Euro 2024 traha regalato grandi motivi di interesse. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 per la squadra di De La Fuente grazie ad un gol realizzato da Merino a tempo quasi scaduto. Nel complesso il percorso della squadra di Nagelsmann è stato deludente. Al fischio finale non sono passate inosservate ledi Toni. Il motivo? L'eliminazione dellama anchedella sua carriera. Il calciatore, infatti, ha annunciato l'addio al calcio. In alto laGALLERY con le immagini. It was all love from everyone for Toniafter his final football match ??#EURO2024 pic.twitter.com/NVUbvhAQak — Optus Sport (@OptusSport) July 5, 2024