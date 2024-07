LIVE – Spagna-Germania 1-1 quarti di finale Euro 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Latestuale di, match valevole per ididi. La Nazionale iberica allenata da Luis De La Fuente è stata finora una delle più convincenti dell’intera manifestazione continentale ed è ancora imbattuta, avendo vinto tutte e quattro le partite disputate. La squadra guidata da Julian Nagelsmann, dal suo canto, è imbattuta esattamente come gli spagnoli e ha dato ottime indicazioni nelle gare precedenti, ma ora si trova ad affrontare il primo vero grande test. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di venerdì 5 luglio. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH DIFFIDATI TELECRONISTI REGOLAMENTO PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F51-1 (51? Dani Olmo, 89? Wirtz) 90? – Quattro minuti di recupero.