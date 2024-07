LIVE – Sinner-Kecmanovic 6-1 1-1 terzo turno Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildi(erba). Seconda settimana a un passo per il numero uno al mondo, che dopo due vittorie in cui ha lasciato per strada un set contro Hanfmann e Berrettini è atteso ora da un impegno quasi di routine. Il serbonon è sicuramente un avversario da sottovalutare, ma Jannik ha vinto tutti e tre i precedenti e scenderà in campo ampiamente favorito. Sicuramentepotrà scendere in campo libero dalle pressioni e senza nulla da perdere, maè comunque in possesso delle armi per far male all’avversario. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati comeed ultimo incontro di giornata dalle ore 14.