LIVE – Portogallo-Francia quarti di finale Euro 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Latestuale di, match valevole per ididi. La formazione allenata da Roberto Martinez, dopo aver sfiorato lo psicodramma sportivo ai calci di rigore contro la Slovenia, ha bisogno di una prestazione convincente per superare i transalpini e conquistare l’accesso alla semi. La selezione di Didier Deschamps, dal suo canto, non è ancora mai riuscita ad impressionare particolarmente nelle precedenti usciti e, a questo punto della competizione, deve tirare fuori tutta la sua qualità se vuole avere delle chance di trionfare. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di venerdì 5 luglio. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.