LIVE – Paolini-Andreescu 7-64 2-1 terzo turno Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildi(erba). L’azzurra, reduce dalla semifinale ottenuta ad Eastbourne, si è presentata sul verde dell’All England Club vincendo in due set sia contro la spagnola Sara Sorribes Tormo sia sulla belga Grace Minnen. Percorso netto anche per la canadese, trionfatrice agli US Open nel 2019, che ha battuto prima la rumena Jaqueline Cristian e poi la ceca Linda Noskova. Quest’anno le due giocatrici hanno incrociato la racchetta ai sedicesimi del Roland Garros, conche riuscì a prevalere in tre parziali dopo più di un’ora e mezza di lotta. A partire leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers sarà proprio l’azzurra, che va alla caccia del pass per gli ottavi di finale contro una tra l’ucraina Marta Kostyuk oppure la tennista a stelle e strisce Madison Keys.