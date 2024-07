LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | Martin precede Marc Marquez Bagnaia 9 non forza Alle 15 00 le pre-qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 15.00 con le pre-. Grazie e buon proseguimento di giornata 11.38 Aleix Espargarò non ha concluso che 2 giri. Il suo weekend è giá concluso dopo la frattura alla mano di Assen. 11.36 Gli altri italiani: 12° Bezzecchi a 1.058, 16° Di Giannantonio a 1.156, Marini 19° a 1.660. 11.34 Secondoa 150 millesimi, terzo Vinales a 294, quarto Oira a 522. Quinto Acosta a 567, sesto Augusto Fernandez a 567, settimo Bastianini a 627, ottavo Alexa 674, nonoa 713. 11.32 Non migliora nessuno. Il tempo di riferimento rimane l’1:20.584 di Jorge. 11.31si ferma ai box senza aver tentato l’ultimo giro, mentre cade anche Acosta.