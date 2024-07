LIVE – Italia-Portorico 21-18 | Preolimpico San Juan 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ilindi, sfida valida come seconda giornata del torneodi Sandi. Gli Azzurri non hanno avuto problemi a superare il Bahrain nella prima giornata della competizione, e ora vanno alla ricerca del bis che sarebbe molto importante non solo per il morale, ma anche per la classifica. Vincere, infatti, potrebbe voler dire evitare la Lituania già in semifinale, mentre perdere potrebbe sortire l’effetto opposto. Di fronte, comunque, una Nazionale forte e ancora più insidiosa per il fatto che avrà dalla sua parte il calore dei propri tifosi. La palla a due è fissata alle ore 02:30 di venerdì 5 luglio, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL PROGRAMMA DI SANTABELLONE E ACCOPPIAMENTI IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO, CHI VA A PARIGIPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F521-18 13? – Straordinario lavoro in post basso di Gallinari e Tonut capitalizza: gli azzurri al comando adesso.