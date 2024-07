LIVE Italia-Porto Rico 69-80 Preolimpico basket 2024 in DIRETTA | Alvarado trascina i padroni di casa nel secondo tempo ci sarà la Lituania in semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4:25 Termina qui la nostraper questa notte. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, che siete rimasti svegli insieme a noi per seguire la partita dell’. Buonanotte ed un saluto sportivo! 4:20 Decisivo Josécon i suoi 29 punti che nelhanno spaccato letteralmente la partita in due. 15 punti per George Conditt IV e doppia doppia per Tremont Waters con 10 punti e 12 assist, mentre per gli azzurri 14 punti di Danilo Gallinari e 11 di Nico Mannion non sono bastati ad evitare il ko. Per il ‘Gallo’ anche una botta al ginocchio nel finale, ma non dovrebbe preoccupare. Ora inciquindi l’incrocio con la temibile, che tutti quanti ci saremmo augurati di trovare in finale per andare a giocarci il pass olimpico.