LIVE – Fognini-Bautista terzo turno Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildi(erba). Il veterano ligure è reduce dal grande successo ottenuto ai danni del norvegese Casper Ruud, numero otto del mondo. Vittoria in quattro set anche per il trentaseienne spagnolo, che si è imposto sull’altro azzurro Lorenzo Sonego. I due giocatori si conoscono alla perfezione, conche si trova avanti per 7-3 nel bilancio degli scontri diretti ma partirà con gli sfavori del pronostico sulla base delle quote dei bookmakers. Vincendo l’esperto taggiasco staccherebbe il pass per gli ottavi di finale, un traguardo mai ottenuto in carriera sui prati dell’All England Club. Qui, in caso di exploit contro l’iberico, avrebbe in ogni caso un match duro contro uno tra il bombardiere kazako Alexander Bublik oppure il tennista a stelle e strisce Tommy Paul, vincitore pochi giorni fa all’ATP 500 del Queen’s.