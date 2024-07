LIVE – F1 GP Gran Bretagna 2024 | le prove libere 2 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) La F1 ha dato inizio al fine settimana delPremio di, dodicesimo round della stagione. L’evento, ospitato dal circuito di Silverstone da ben 74 anni, è gara di casa per diversi team e piloti. In terra inglese hanno infatti sede Mercedes, Williams, McLaren e Aston Martin, ma risiedono qui anche gli uffici di team esteri, quali Red Bull e Alpine. In griglia la bandiera inglese è stampata su tre monoposto, quelle di George Russell, Lando Norris e Lewis Hamilton – pluricampione da cui prende il nome anche il rettilineo principale del circuito. Il fine settimana di gara, in scena tra il 5 e il 7 di luglio, è iniziato poche ore fa con la prima sessione die continua con le2. Questa seconda finestra avrà inizio alle 17:00 italiane, terminando un’ora più tardi, ovvero alle 18:00.