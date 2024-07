L’inchiesta di Usmate L’ex vicesindaco Pasquale De Sena nei guai per corruzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) AnchediVelateDeè indagato neldella Procura di Monza pernell’urbanistica che vede al centroresponsabile dell’ufficio tecnico del Comune Antonio Colombo. A De, uscito dalla scena politica e amministrativa prima delle recenti elezioni che hanno confermato sindaca Lisa Mandelli, gli inquirenti non contestano azioni legate al suo ruolo di, ma alla sua attività di avvocato. Il suo nome sarebbe spuntato in alcune intercettazioni con il funzionario comunale nell’ambito della compravendita di un terreno a Camparada, pare di proprietà del padre di Antonio Colombo, nella quale Deavrebbe svolto il ruolo di legale per una delle parti in trattativa. Desi difende con una nota diramata dal suo difensore, l’avvocato Maurizio Bono.