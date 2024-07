L’eroe degli Europei che si è unito ad una setta ed è entrato in campo nudo | l’inferno di Elstrup

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2024) Larsha toccato la massima gloria sportiva: è unoeroi della Danimarca campione d'Europa nel 1992. Da quel giorno la sua vita si è rotta in mille pezzi e l'ex attaccante è scivolato nell'abisso dei suoi problemi mentali: si èad una, è stato arrestato, èin, è caduto in depressione non lavandosi per anni. .