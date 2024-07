L' aeroporto di Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’dipresto: lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dal palco del 'Forum in masserià di Bruno Vespa e Comin and Partners a Manduria, spiegando che l’Enac ha già dato il suo via libera. «Un giusto tributo». Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così la notizia del via libera,.