La scaletta del concerto di Geolier al Lucca Summer Festival | l’ordine delle canzoni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2024) Oggi, venerdì 5 luglio,si esibirà alin Piazza Napoleone, a partire dalle 21. Dopo il successo del maradona il rapper porterò in Toscana brani come I p' me, tu p' te, El pibe de oro e Moncler. Ecco la probabile. .