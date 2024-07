La Rosa della Vendetta anticipazioni puntata di stasera 5 luglio su Canale 5 | Deva rifiuta Mert

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 5 luglio 2024) La– la serie TV di5 con Murat Ünalm?? – ha già conquistato il pubblico italiano. Nel prossimo appuntamento previsto per venerdì 5potremmo assistere a due nuovi episodi inediti. Cosa accadrà nelle puntate in onda nel seralerete ammiraglia Mediaset, che prenderanno il via alle 21:24 e ci terranno compagnia fino alle 23:18 circa? Scopriamolo insieme.La, puntate di venerdì 5Dopo aver scoperto chel’ha tradita con Gulendam,sarà furiosa. Invanocercherà in tutti i modi a spiegarle che è stato costretto a sposarsi e che non hanno esitato a puntargli contro una pistola. La giovane non potrà dimenticare che – al di là di tutto –l’ha tradita a pochi giorni dal matrimonio e deciderà di chiedere la protezione di Gulendam.