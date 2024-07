La rivincita di Corbyn cacciato da Starmer batte il Labour da indipendente

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 5 luglio 2024) Jeremyè stato eletto di nuovo al Parlamento di Wesminster, nel seggio londinese di Islington North, che detiene dal lontano 1983. Ma per la prima volta non rappresenterà quelche ha guidato per cinque anni, dal 2015 al 2020.si era candidato da, dopo essere.