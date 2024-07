La Procura di Verona indaga su Chico Forti | Voleva assoldare la ‘Ndrangheta per zittire Travaglio e Lucarelli

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ladiha aperto un fascicolo di indagine su, l’italiano condannato negli Stati Uniti per omicidio e detenuto da oltre un mese nel carcere del capoluogo scaligero dopo l’estradizione concessa dalle autorità Usa. L’inchiesta si basa su quanto riferito da un altro detenuto del penitenziario, secondo il qualegli avrebbe chiesto di contattare qualche ‘ndranghetista per mettere a tacere i giornalisti Marco, Selvaggiae una terza persona. Secondo quanto riportano Il Fatto Quotidiano e il Corriere della Sera,gli avrebbe promesso in cambio un aiuto futuro non appena riottenuta la libertà. Il capo dellaveronese Raffaele Tito ha confermato l’apertura del fascicolo: “Abbiamo già avvertito le istituzioni e sentito tutti i possibili protagonisti.