La food influencer turca conquista 10 milioni di follower con ricette senza elettrodomestici

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nel frenetico mondo dei social media, trache rischiano “l’effetto Ferragni” e “gastrofighetti” che diventano grandi critici culinari, velocità e immediatezza del contenuto sono la norma. Ma c'è chi riesce a catturare l'attenzione con un approccio completamente diverso. Betul Tunc, meglio conosciuta come turkuazkitchen su Instagram, hadied è nota per le sue"fatte da zero". Ha preparato di tutto, dalla colazione agli spuntini salutari, alla cena e al dessert, e il suo "ritmo lento" hato il cuore del pubblico. La sua peculiarità? Non utilizzao prodotti già pronti: la pasta, il burro, il pane, vengono letteralmente fatti a mano. Chi è turkuazkitchen? Betul Tunc è una pasticciera originaria della Turchia, ma da anni vive negli Stati Uniti, in Virginia, con la sua famiglia.