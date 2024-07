Investito da pallet operaio in fin di vita nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 57 anni, regolarmente assunto, secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, è stato accidentalmenteda undi materiale all’interno dei locali di un’azienda di smaltimento e recupero di materiale elettrico in via Palazziello a Volla ed ha poi battuto la testa. Sul posto sono intervenuti i militari della locale stazione. L’incidente durante alcune operazioni di scarico. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di. Indagini in corso per chiarire dinamica dell’incidente. L'articolodain fin dinelproviene da Anteprima24.it. .